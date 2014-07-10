Терорист-снайпер убив солдата, який намагався врятувати пораненого товариша
12:50, 10 липня 2014Політика
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У бою під містом Курахове Донецької області під час руху колони в бік Карлівки відбулося зіткнення з сепаратистами на блокпосту.
На блокпосту відбулося зіткнення / УП
Про це повідомляє кореспондент "Української правди".
В бою брали участь 93 бригада, Правий сектор, Донбас і Дніпро-1.
В бою снайперським пострілом було вбито одного з українських бійців і одного поранено.
Загиблий Василь Ярославцев з 93-ї бригади. Загинув, витягуючи пораненого. Ярославцеву було 32 роки, він з Дніпропетровська.
Такою кулею снайпери вбили солдата / УП
Як розповів один з бійців, бойовики засіли в будинках і звідти ведуть обстріл.
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