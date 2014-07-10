Терорист-снайпер убив солдата, який намагався врятувати пораненого товариша

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

В бою брали участь 93 бригада, Правий сектор, Донбас і Дніпро-1.

В бою снайперським пострілом було вбито одного з українських бійців і одного поранено.

Загиблий Василь Ярославцев з 93-ї бригади. Загинув, витягуючи пораненого. Ярославцеву було 32 роки, він з Дніпропетровська.

Як розповів один з бійців, бойовики засіли в будинках і звідти ведуть обстріл.