Список із 11 осіб, яким заборонять в'їзд до ЄС через події на Донбасі, опублікують у суботу

ЄС у письмовому вигляді оформив раніше ухвалене рішення розширити на 11 чоловік список тих, до яких будуть застосовані санкції через ситуацію в Україні.

"Зважаючи на серйозність ситуації у Східній Україні, Рада сьогодні розширила перелік осіб, які підлягають цілеспрямованим санкціям за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Ще для 11 осіб, відповідальних за підтримку подібних заходів у Східній Україні, буде запропоновано заборонити в'їзд та заморозити їх активи в рамках ЄС", - йдеться в письмовому рішенні ЄС.

Таким чином, кількість осіб, на яких поширюються санкції у зв'язку із ситуацією в Україні, становить 72 людини.

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"Рада продовжує пильно стежити і оцінювати ситуацію в Східній Україні", - зазначається в повідомленні.

Юридичні тексти із списком зацікавлених осіб будуть опубліковані в суботу в офіційному журналі ЄС, і рішення відразу вступить в дію.