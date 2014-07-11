Les Echos: Китай готовий надати Україні $4 млрд допомоги для розвитку аграрного сектора

У статті під назвою «Китай готовий надати Україні $4 млрд допомоги для розвитку аграрного сектора», опублікованій у французькій газеті Les Echos, повідомляється про те, що в четвер українська влада заявила, що отримала запевнення від представників Китаю в тому, що Україна, яка зіткнулася з фінансовими труднощами, отримає кредити, загальна сума яких може досягти $4 млрд, на розвиток аграрного сектору, який є для неї пріоритетним.

Китайська делегація прибула до Києва, щоб провести переговори з представниками Міністерства економіки та Міністерства аграрної політики та продовольства, повідомив міністр аграрної політики Ігор Швайка.

«Можу сказати, що китайська корпорація, яка працює з ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України", готова відпрацьовувати другий етап, який становить суму приблизно $3,5-4 млрд», - сказав він під час аграрного форуму в Києві в четвер, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Перший договір, підписаний у 2012 році, передбачав видачу Китаєм кредиту в розмірі $1,5 млрд для фінансування закупівель зерна для Китаю.

Агентство AFP направило запит в Міністерство аграрної політики, яке уточнило, що виділені гроші, швидше за все, підуть на проекти зрошення та розвитку зернової логістики.

Україна, яка є одним з провідних експортерів зерна у світі, вже багато років цікавить Європу, але також все більше і більше в ній зацікавлений Китай, який намагається всіма можливими методами забезпечити свої поставки продовольства, в той час як урбанізація йде величезними темпами.

Колишня радянська республіка, яку навесні вдалося врятувати від банкрутства завдяки значній допомозі Заходу (в тому числі Міжнародного валютного фонду), все більше покладається на сільське господарство, тоді як важка промисловість знаходиться в повному занепаді через кризу на ринку металів та погіршення торговельних відносин з Росією.

Українська влада сподівається, що Угода про вільну торгівлю, підписана в кінці червня з Брюсселем, допоможе розвитку експорту сільськогосподарської продукції в країни Європейського союзу.

Урожай зернових культур (особливо пшениці та кукурудзи) в минулому році досяг рекордного рівня і склав 63 млн т, кліматичні умови і в цьому році досить сприятливі. Але економічна криза в країні впливає на ресурси фермерів, а на сході тривають бойові дії, що, ймовірно, також позначиться на виробництві.

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на аграрному форумі в четвер заявив, що Україна може збільшити втричі виробництво сільськогосподарської продукції протягом 10 років.

Він визнав, що в цьому році країна втратила «значні обсяги продукції в Криму, в Донецькій і Луганській областях», але, тим не менш, урожай все одно буде більший, ніж у середньому за останні 5 років.

«Зона, де ведуться бойові дії, не є найважливішим регіоном для збору та транспортування зерна з України», - заспокоює Жан-Жак Ерве, один з керівників української філії французького банку Credit Agricole. «Потенційно врожаю може бути зібрано приблизно стільки ж, скільки і в минулому році».

У регіоні, де відбувається повстання проросійських сепаратистів, обсяг складських приміщень на фермах дуже великий, але вантажівки «не зможуть перевезти сотні тисяч тонн урожаю, який може бути зібраний, в сусідні області», - один з експертів розповів AFP.