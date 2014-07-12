Україна-РФ-ЄС запускають консультаційний механізм для вирішення можливих ризиків при імплементації Асоціації

Відповідну спільну заяву у п’ятницю в Брюсселі зачитав журналістам європейський комісар з торговельних питань Карл Де Гухт.

”Учасники домовилися запустити консультаційний механізм, який сфокусується на технічних, регуляторних стандартах, митному адмініструванні, санітарних та фітосанітарних заходах і так далі.

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Росія до 20 липня розішле лист з конкретними занепокоєннями та ризиками, тобто до кінця наступного тижня. Базуючись на цьому листі, на рівні експертів будуть проходити двосторонні консультації, щоб знайти можливі рішення”, - повідомив він алгоритм дії механізму.

За словами Де Гухта, експерти також зазначать, які ризики можна вирішити на двосторонньому рівні, а до яких, в разі необхідності, має бути долучений ЄС. ”В таких випадках експерти ЄС долучаться до двостороннього процесу. Спочатку вони будуть намагатися знайти вирішення якомога більшої кількості занепокоєнь та ризиків та визначать проблеми, які необхідно вирішити на високому рівні. Перед експертами поставлене завдання напрацювати попередню доповідь до 1 вересня”, - деталізував комісар.

Де Гухт продовжив, що 12 вересня міністри зустрінуться знову, щоб обговорити доповідь та обсудили можливі шляхи вирішення проблемних питань, що залишаються. ”Всі сторони задоволені результатом зустрічі”, - наголосив він.