Українську льотчицю Савченко захищатимуть троє адвокатів – ЗМІ

Адвокат Савченко Фейгін визначився із командою юристів, з якими працюватиме над звільненням української льотчиці, йдеться у сюжеті ТСН.

Захисниками пілота, окрім Фейгіна, будуть Полозов, який теж працював над справою Pussy Riot, та Новіков - зірка телепрограми "Що? Де? Коли?".

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Фейгін сказав, що ці адвокати є чудовими процесуалістами і надійними людьми.

Уже в середині наступного тижня адвокати мають бути у Воронежі, де в СІЗО утримують Савченко.

Як повідомляв УНІАН, військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня.

Зараз її утримують у слідчому ізоляторі у Воронежі.

Суд Новоусманського району заарештував Савченко на два місяці - до 9 вересня.

У Слідчому комітеті РФ стверджують, що Савченко під виглядом біженки нелегально перетнула кордон Росії, а при перевірці документів в одному з населених пунктів була затримана. Російські слідчі стверджують, що Савченко проходить як підозрювана у кримінальній справі про вбивство російських журналістів у Луганській області, які загинули в зоні проведення бойових дій.