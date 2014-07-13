Україна заручилася міжнародною підтримкою в питанні відновлення країни

Про це заявив ТСН.Тиждень віце-прем'єр Володимир Гройсман, передає ТСН.uа.

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"Я почув серйозну готовність подолати виклики, які стоять перед Україною", - сказав він, додавши, що всі розуміють, що події в Україні - не стихійне лихо, а виклик для всіх.

Володимир Гройсман також додав, що восени в Україну прибуде технічна місія, яка має намір вирішити 2 питання допомоги Києву. Зокрема, на першому етапі вирішиться питання облаштування державного кордону, створення інфраструктури, забезпечення людей, постраждалих від військових дій на сході України, а також через анексію Криму Росією.

Другий етап, за словами віце-прем'єра, повинен вирішити питання відновлення України. Цей етап розрахований на 2 роки. "Нам потрібно багато чого зробити, щоб зробити Україну європейською країною", - сказав Володимир Гройсман.