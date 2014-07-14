З полону терористів визволили чотирьох військовослужбовців з Ужгорода та Чернівців - депутат

З полону визволено чотирьох українських військовослужбовців з Ужгорода та Чернівців, яких терористи утримували з 17 червня.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР» з посиланням на народного депутата, голову Комітету Верховної Ради з прав людини Валерія Пацкана.

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«Звільнені військовослужбовці Микола Копчанський, Антон Шимко, В’ячеслав Пономаренко з військової частини 1778 Ужгорода та Ярослав Григор’єв з частини 2588 у Чернівцях. Солдати потрапили в полон до терористів після того, як 17 червня їхній БТР був обстріляний біля міста Щастя на Луганщині», - заявив Пацкан.

За словами депутата, солдати мають травми і поранення різної тяжкості. Зараз вони прямують із зони АТО до Запорізької області для лікування.