Російський прикордонник опублікував в Instagram фото прямуючих до України БТРів

Про це повідомляє ресурс by24.org.

Це підтверджує інформацію про вторгення російських військ на територію України через офіційні пунтки пропуску, про що має бути відомо російській владі. У той же час, МЗС Росії з цього приводу жодних заяв не робив.

Наразі аккаунт @artem_karat, з якого були завантажені фото, було видалено із соціальної мережі.

Як повідомляв УНІАН, колона зі 100 одиниць техніки в ніч на 13 липня намагалася прорватися на територію України з Росії в районі населеного пункту Ізварине Луганської області.

Після надходження інформації про вторгнення в штаб АТО артилерія Збройних сил України відкрила вогонь на ураження.