Російський прикордонник опублікував в Instagram фото прямуючих до України БТРів
13:20, 14 липня 2014Політика
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Російський прикордонник на ім’я Артем опублікував в Instagram фото прямуючого БТРу через майданчик для огляду російського КПП "Донецьк" у бік України під прапором Росії.
Про це повідомляє ресурс by24.org.
Це підтверджує інформацію про вторгення російських військ на територію України через офіційні пунтки пропуску, про що має бути відомо російській владі. У той же час, МЗС Росії з цього приводу жодних заяв не робив.
Фото БТРу під російським прапором на КПП / by24.org
Наразі аккаунт @artem_karat, з якого були завантажені фото, було видалено із соціальної мережі.
Фото ще одного БТРу з акаунту прикордонника, зроблене під час його відпустки / by24.org
Селфі Артема на робочому місці / by24.org
Як повідомляв УНІАН, колона зі 100 одиниць техніки в ніч на 13 липня намагалася прорватися на територію України з Росії в районі населеного пункту Ізварине Луганської області.
Після надходження інформації про вторгнення в штаб АТО артилерія Збройних сил України відкрила вогонь на ураження.
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