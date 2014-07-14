Російський прикордонник опублікував в Instagram фото прямуючих до України БТРів

13:20, 14 липня 2014
Політика
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Російський прикордонник на ім’я Артем опублікував в Instagram фото прямуючого БТРу через майданчик для огляду російського КПП "Донецьк" у бік України  під прапором Росії.

Про це повідомляє ресурс by24.org.

Це підтверджує інформацію про вторгення російських військ на територію України через офіційні пунтки пропуску, про що має бути відомо російській владі. У той же час, МЗС Росії з цього приводу жодних заяв не робив.

Фото @artem_karat / by24.org

Наразі аккаунт @artem_karat, з якого були завантажені фото, було видалено із соціальної мережі.

Фото @artem_karat / by24.org

Фото @artem_karat / by24.org

Як повідомляв УНІАН, колона зі 100 одиниць техніки в ніч на 13 липня намагалася прорватися на територію України з Росії в районі населеного пункту Ізварине Луганської області.

Після надходження інформації про вторгнення в штаб АТО артилерія Збройних сил України відкрила вогонь на ураження.

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