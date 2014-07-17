Малайзійський літак впав на території, контрольованій «ДНР» - ОДА

У Донецькій обласній держадміністрації заявили, що малайзійський літак впав на території, контрольованій терористичною організацією «Донецька народна республіка».

Про це пише сайт ДонПресс. "Дана територія контролюється ДНР", - наголошується в повідомленні. За даними ОДА, авіалайнер, що здійснював міжнародний рейс Амстердам - Куала-Лумпур, впав поблизу села Грабово Шахтарського району.

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