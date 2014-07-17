Малайзійський літак впав на території, контрольованій «ДНР» - ОДА
19:11, 17 липня 2014Політика
1 0
У Донецькій обласній держадміністрації заявили, що малайзійський літак впав на території, контрольованій терористичною організацією «Донецька народна республіка».
REUTERS
Про це пише сайт ДонПресс.
"Дана територія контролюється ДНР", - наголошується в повідомленні.
За даними ОДА, авіалайнер, що здійснював міжнародний рейс Амстердам - Куала-Лумпур, впав поблизу села Грабово Шахтарського району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter