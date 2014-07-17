Терористи сховали "Бук" в Сніжному - радник Авакова (фото)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Один з двох "Буків" стоїть зараз за магазином Фуршет в центрі міста Сніжне", - пише Геращенко.

Він зазначив, що зафіксовано факт наявності у терористів установки "Бук", яка була сьогодні помічена в районі міст Торез і Сніжне, а також опублікував відповідне фото.

"ЗРК "Бук" має максимальну дальність ураження цілей - 25-30 кілометрів. Від Донецька до Тореза - 70 кілометрів. А до Сніжного - 80 км. Тому ніяким чином наші військові на могли збити пасажирський літак. Це зробили терористи, яким Путін люб'язно вручив таку грізну зброю як ЗРК "Бук" для захисту від українських ВПС. Вони думали, що стріляють по українському військовому літаку. Вбили майже триста ні в чому не винних жителів Європи та Азії!" - підкреслив він.