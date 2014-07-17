Терористи хочуть відправити бортові самописці малазійського літака в Москву

З такою заявою виступили представники терористичної "ДНР", зокрема Андрій Пургін, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

За інформацією українських журналістів, літак впав на територію, підконтрольну терористам. Уламки "Боїнга" знайдені в селі Грабово Донецької області неподалік від шахти "Прогрес". Чи будуть допущені до місця трагедії українські рятувальники і фахівці - досі не відомо.

Є інформація про те, що "чорні скриньки" з літака терористи вже знайшли і готуються передати їх Росії.

За даними радника голови МВС Антона Геращенка, літак збили бойовики над Торезом на Донеччині з зенітно-ракетного комплексу "Бук". З радарів диспетчерів "Боїнг" зник раптово - без будь-яких сигналів про можливе лихо. Перед падінням літак вибухнув у повітрі, кажуть свідки. Всі пасажири і члени екіпажу загинули. На борту було близько 300 осіб.

Відповідальність за інцидент фактично взяло на себе керівництво "ДНР". Ігор Стрєлков написав у своїй сторінці, що збитий в районі Тореза літак - справа рук бойовиків. Однак лідер терористів вважав, що літак був українським. Після того, як підтвердилася інформація про пасажирський "Боїнг", на тій же сторінці Стрєлкова з'явилося спростування: нібито у "ДНР" немає обладнання для того, щоб вражати подібні повітряні цілі.

Українські Збройні сили вже мають підтвердження, що у бойовиків є зенітно-ракетні комплекси "БУК".