Терористи не пускають міжнародних фахівців на місце падіння Boeing-777

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк поінформував міністра закордонних справ Королівства Нідерланди Франса Тіммерманса про перешкоджання бойовиками розслідуванню катастрофи малайзійського авіалайнера.

Як повідомили УНІАН УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі.

Яценюк нагадав, що Україна ініціювала міжнародне розслідування катастрофи MH17 та закликала уряди взяти в ньому участь. Україна очолить цей процес. “Ми хочемо бути максимально відкритими”, - підкреслив він.

Проте, наголосив прем’єр-міністр України, терористи, підтримувані і фінансовані Росією, намагаються знищити докази «міжнародного злочину».

Уряд України направив на місце катастрофи групу спеціалістів із Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, проте їм не було надано можливості зібрати докази. Їм дозволили пробути там менш як годину і змусили покинути місце катастрофи, погрожуючи взяти їх у заручники, підкреслив Яценюк.

Крім того, повідомив Яценюк, керовані Росією терористи відмовляються допустити міжнародних фахівців і представників іноземних урядів на місце падіння літака.

Також Яценюк від імені уряду України висловив глибокі співчуття народу Нідерландів у зв’язку з трагедією з літаком «Малайзійських авіаліній» на Донеччині. “Наші молитви з родинами, які втратили своїх близьких», - сказав він.

“Це жахливий акт насилля”, - підкреслив глава уряду України.

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Нагадаємо, уряд України повідомив, що терористи вивезли 38 тіл загиблих до моргу м. Донецьк, де фахівці з яскраво вираженим російським акцентом заявили, що вони самостійно будуть проводити розтин. Також терористи ведуть пошук великогабаритного транспорту для вивезення уламків літака на територію Росії.

Уряд звернувся до міжнародної спільноти і закликав зобов’язати Росію відкликати своїх терористів і дати можливість українським і міжнародним експертам провести всебічне розслідування обставин трагедії.

Уряд України поінформував усі країни-члени ЄС і США про розвиток ситуації.

Сьогодні, 19 липня, представники Малайзії прибули до України для участі в розслідуванні катастрофи збитого російськими бойовиками літака "Boeing-777".