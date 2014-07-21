РБ ООН погодила проект резолюції щодо Боїнга

Про це з посиланням на російських дипломатів повідомляють РИА Новости.

Раніше постійний російський представник при всесвітній організації Віталій Чуркін повідомив, що Росія представила свій проект резолюції щодо падіння малайзійського лайнера.

"Текст складено. Голосування відбудеться завтра о третій годині", - заявив британський постпред при ООН Марк Лайел Грант. Між тим, за його словами, документ містить деякі зміни.

"Є одна-дві зміни, і, я сподіваюся, завтра всі проголосують", - сказав британський посол.

"Це була корисна сесія, подивимося, який буде результат завтра. Ми дещо виробили, подивимося, як це спрацює", - зазначив Чуркін.

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