Уряд пропонує провести люстрацію держслужбовців і правоохоронних органів до 1 вересня 2015 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр юстиції України Павло Петренко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він повідомив, що до парламенту внесено два законопроекти щодо оновлення державного апарату та спрощення публічних сервісів. За словами міністра, ці законопроекти пропонують “ввести мораторій на проведення будь-яких перевірок до кінця року всіма контролюючими органами України”.Читайте такожРизик люстрації в тому, що вона може стати війною між кланами - експерт

За словами Петренка, уряд бере на себе зобов'язання до 1 жовтня внести до парламенту низку законопроектів, які “фактично приберуть ті функції контролюючих органів, які не відповідають європейським стандартам, ліквідують більшу частину інспекцій і контролюючих органів, які є фактично перевантажливими для нашого бізнесу”.

Він додав, що цими законопроектами, по суті, передбачається розпочати процес люстрації державного апарату. Відповідно до законопроектів, до 1 вересня 2015 року уряд повинен організувати і забезпечити проведення із залученням громадськості позачергової переатестації усіх державних службовців центральних і територіальних органів влади, а також провести переатестацію правоохоронних органів.Читайте такожЛюстрація в Україні має бути продумана, справедлива і реалістична - Ключковський

Як сказав Петренко, також рекомендується генеральному прокурору України провести до 1 вересня 2015 року переатестацію прокурорського і слідчого складу.

Він наголосив, що законопроектами передбачено спрощення доступу до державної служби тим, хто має вищу освіту і належний професійний рівень.