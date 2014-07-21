Упізнання тіл пасажирів “Боїнга-777” може відбутись у Нідерландах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

"Український уряд готовий транспортувати усі тіла загиблих в Амстердам для проведення всіх необхідних і незалежних експертиз", - заявив він.

За словами Яценюка, Україна готова передати координаційну роль з розслідування цієї «жахливої трагедії нашим західним партнерам».

Водночас голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута допускає, що упізнання тіл загиблих пасажирів літака малайзійських авіаліній “Боїнг 777” буде проводитися не в Харкові.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні після прибуття в Харків делегації експертів.

“Ми не розуміємо, чи буде проходити тут робота. Найімовірніше, ні”, - сказав Балута.

Він наголосив, що в Харків тіла загиблих ще не доправлялися. Однак вся організаційна робота для проведення упізнання в Харкові вже закінчена.

“Немає предмета дослідження. Технічно робота організована”, - підсумував Балута.

Читайте такожРБ ООН погодила проект резолюції щодо БоїнгаЯк повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

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21 липня у Харків прибули експерти Інтерполу та Європолу, які братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи.

Роботі рятувальників, які працюють на місці катастрофи, перешкоджають озброєні терористи.