Упізнання тіл пасажирів “Боїнга-777” може відбутись у Нідерландах
Україна готова взяти на себе транспортування тіл жертв катастрофи малайзійського «Боїнга-777» у Нідерланди для проведення незалежної експертизи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
"Український уряд готовий транспортувати усі тіла загиблих в Амстердам для проведення всіх необхідних і незалежних експертиз", - заявив він.
За словами Яценюка, Україна готова передати координаційну роль з розслідування цієї «жахливої трагедії нашим західним партнерам».
Водночас голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута допускає, що упізнання тіл загиблих пасажирів літака малайзійських авіаліній “Боїнг 777” буде проводитися не в Харкові.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні після прибуття в Харків делегації експертів.
“Ми не розуміємо, чи буде проходити тут робота. Найімовірніше, ні”, - сказав Балута.
Він наголосив, що в Харків тіла загиблих ще не доправлялися. Однак вся організаційна робота для проведення упізнання в Харкові вже закінчена.
“Немає предмета дослідження. Технічно робота організована”, - підсумував Балута.
Читайте такожРБ ООН погодила проект резолюції щодо БоїнгаЯк повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу.
Читайте такожРятувальники знайшли 272 тіла загиблих у катастрофі Boeing-777Національне бюро з розслідування авіаційних подій і інцидентів з цивільними повітряними судами запросило взяти участь у розслідуванні причин катастрофи малайзійського «Боїнгу-777» міжнародні авіаційні організації і представників авіаційних влад Малайзії і Нідерландів.
21 липня у Харків прибули експерти Інтерполу та Європолу, які братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи.
Роботі рятувальників, які працюють на місці катастрофи, перешкоджають озброєні терористи.