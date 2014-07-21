Прокуратура Нідерландів почала попереднє розслідування катастрофи Boeing-777

Згідно із законодавством, прийнятим кілька років тому, Нідерланди можуть почати судове переслідування військових злочинців, у тому числі іноземців, якщо жертвами злочину є нідерландські піддані, передають РІА Новини з посиланням на France Presse.

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Наступного дня після трагедії спеціальним бортом з Амстердама в Україну вирушили 62 фахівці, які намагаються проводити власне розслідування. В Амстердамі також створено контактний центр. Нідерланди хочуть провести своє, паралельне розслідування. При цьому вони також розраховують на те, що міжнародна комісія зможе зробити максимально об'єктивні висновки.