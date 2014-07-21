ОБСЄ вимагає від Росії звільнити українського журналіста Агаркова

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідна заява поширена сьогодні прес-службою ОБСЄ.

"Я закликаю владу негайно звільнити Агарков і утриматися від таких непропорційних обмежувальних заходів у майбутньому. Це рішення є надмірним і, по суті, забороняє журналісту повідомляти новини", - заявила вона.

Як повідомлялося, журналіст програми «Спецкор» каналу «2+2» та ТСН «1+1» Агарков у Воронежі висвітлював справу українського офіцера Савченко, яку утримують у місцевому СІЗО. Його затримали 18 липня співробітники російської міграційної служби у готелі, де він проживав.

Того ж дня відбулося засідання адміністративного суду, згідно з рішенням якого журналіста оштрафували і відправили в міграційний ізолятор в селі Єлизаветівка, що знаходиться за 160 км від Воронежа. Його повинні депортувати, але російська сторона з невідомих причин затягує процес.Читайте такожРосійський журналіст: наші перевершили Геббельса й опустилися до рівня Штрейхера

За даними ТСН, 19 липня в другій половині дня до журналіста у міграційному ізоляторі намагався потрапити консул України в Росії, але його не пустили. Журналіст все ще знаходиться на території Росії.

Сьогодні Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська попросила російського омбудсмана Еллу Памфілову сприяти звільненню Агаркова.

«Прошу вас сприяти якнайшвидшому поверненню Євгена Агаркова в Україну, а також провести перевірку викладеної інформації та надати інформацію про правові підстави для притягнення українського журналіста до адміністративної відповідальності, що призвело до обмеження волі журналіста, його затримання працівниками імміграційного контролю УФМС і, як наслідок, тримання його саме в міграційному ізоляторі», – йдеться у листі українського омбудсмана.