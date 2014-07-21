Рятувальники завершили пошук тіл загиблих в катастрофі Boeing-777

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр, який очолює держкомісію з розслідування авіакатастрофи, Володимир Гройсман.

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"В даний час згідно з рапортом ДСНС, роботи з пошуку тіл невинно загиблих завершені. І можна констатувати, що знайдені 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16-ти тілам невинно загиблих людей", - сказав Володимир Гройсман.

"Всі тіла загиблих завантажені в 2 спеціальних вагони-рефрижератори. Ми очікуємо, що цей поїзд буде відпущений у місце, про яке ми домовилися раніше з усіма сторонами в Харкові", - сказав Володимир Гройсман.