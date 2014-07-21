Порошенко не бачить різниці між трагедіями 11 вересня у США та катастрофою Boeing-777

Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю каналу CNN заявив, що не бачить різниці між трагедіями 11 вересня в США та в небі над Донбасом і Локербі, передає "Новое время".

"У всіх цих ситуаціях має бути однакова реакція. Це небезпека для всього світу. Це небезпека для глобальної безпеки", - сказав Порошенко зазначивши, що не можна говорити про "якийсь" конфлікт всередині України.

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За словами глави держави, світова спільнота має "правильно відповісти" на такі виклики.

Також президент сказав, що українська армія діє дуже ефективно, і за останні два тижні вдвічі звузила територію, на якій діють терористи.

При цьому Порошенко нагадав, що у нього був мирний план, і він вже припиняв вогонь. Але замість миру, сказав глава держави, "моя країна втрачала своїх бійців кожного дня".

"Це дуже висока ціна, щоб вирішити проблему, і я впевнений, що ми повинні діяти разом", - додав він.

Нагадаємо, 17 липня о 16:20 в Шахтарському районі Донецької області розбився літак Boeing 777-200 компанії Малазійські авіалінії", який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур (рейс MH17). На борту перебувало 298 осіб: 283 пасажири, серед яких 80 дітей, 3 немовлят та 15 членів екіпажу.

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Довідка. Терористичний акт 11 вересня 2001 року (9/11) - серія чотирьох координованих самогубних терористичних актів, що відбулися в США. Відповідальність за ці атаки лежить на терористичної організації Аль-Каїда. Померло майже три тисячі осіб.

Авіакатастрофа над Локербі - вибух авіалайнера Boeing 747-100, компанії Pan American World Airways, вчинений терористами над містом Локербі (Шотландія) за допомогою пластичної вибухівки семтекс 21 грудня 1988 року. У загальній складності загинуло 270 осіб. Тільки в 2003 році Лівія визнала відповідальність своїх офіційних осіб за вибух літака.