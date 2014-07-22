Перший рейс з тілами загиблих у катастрофі "Боїнга" буде відправлений у Голландію 23 липня

Про це кореспондентові УНІАН в Харкові повідомила прес-офіцер голландської поліції Естер Набер.

За її словами, тіла будуть доставлятися на військову базу “Holversum” в Голландії, де буде проходити процедура упізнання.

За її словами, для відправки тіл буде потрібен більше, ніж один рейс. Однак представниця поліції не уточнила, скільки саме буде таких рейсів.

Набер зазначила, що на харківському “Заводі імені Малишева” триває первинна ідентифікація, а також підготовка тіл до транспортування.Читайте такожЧорні скриньки "Боїнга" знаходяться в одному з вагонів з тілами - Гройсман

Вона наголосила, що тіла будуть направлятися в міру їх підготовки до транспортування, як тільки певна кількість буде готова, вони будуть направлятися в Голландію.

Набер зазначила, що це робиться для того, щоб зробити якомога швидшою процедуру остаточної ідентифікації тіл, яка буде проводитися в Голландії.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят. В літаку було 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки). Серед пасажирів також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.Читайте такожВерсія Генштабу РФ про можливу атаку «Боїнга» українським Су-25 сумнівна - російський експерт

Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.

Увечері 21 липня потяг з тілами загиблих внаслідок трагедії літака вирушив з Тореза Донецької області у напрямку Харкова через Донецьк. 22 липня потяг у складі якого 6 вагонів (4 вагони-рефрежиратори та 2 вагони), заїхав спеціальною залізничною гілкою на територію “Заводу імені Малишева” в Харкові.