Розшифровувати самописці Боїнга-777 будуть британці

Про це повідомляє Держкомісія з розслідування катастрофи літака.

"Представник бюро з розслідування Нідерландів поінформував, що в даний час уряд Королівства ще не визначився щодо цього питання (делегування розслідування Нідерландам - ред.). Очікується, що таке рішення буде прийнято найближчим часом". - йдеться в повідомленні.

Читайте також"ДНР" передала малайзійським експертам "чорні ящики" - ЗМІПісля вирішення питання експерти Нідерландів оформлять передачу реєстраторів від Малайзійської сторони і направлять їх до бюро розслідування Британії для розшифровки.

Також під час засідання фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій України поінформували про завершення першого етапу польового розслідування в Донецькій області. Фахівці, які здійснювали розслідування, дадуть брифінг про результати роботи на місці катастрофи у другій половині дня.