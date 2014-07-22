Розшифровувати самописці Боїнга-777 будуть британці

14:11, 22 липня 2014
Політика
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Королевство Нідерландів отримало офіційне звернення з проханням делегування розслідування авіакатастрофи літака Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» фахівцям Нідерландів.

Розшифровувати самописці будуть у Британії

Про це повідомляє Держкомісія з розслідування катастрофи літака.

"Представник бюро з розслідування Нідерландів поінформував, що в даний час уряд Королівства ще не визначився щодо цього питання (делегування розслідування Нідерландам - ред.). Очікується, що таке рішення буде прийнято найближчим часом". - йдеться в повідомленні.

Читайте також"ДНР" передала малайзійським експертам "чорні ящики" - ЗМІПісля вирішення питання експерти Нідерландів оформлять передачу реєстраторів від Малайзійської сторони і направлять їх до бюро розслідування Британії для розшифровки.

Також під час засідання фахівці Національного бюро з розслідування авіаційних подій України поінформували про завершення першого етапу польового розслідування в Донецькій області. Фахівці, які здійснювали розслідування, дадуть брифінг про результати роботи на місці катастрофи у другій половині дня.

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