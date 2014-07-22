Україна направить до Нідерландів 6 експертів для участі в розслідуванні катастрофи "Боїнга"

Україна направить до Нідерландів 6 експертів, які увійдуть до складу міжнародної комісії в розслідуванні авіакатастрофи малазійського літака на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Харкові сказав голова державної комісії з причин катастрофи «Boeing-777», віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, головне питання сьогодні - отримати доступ до місця падіння літака. Для цього також необхідна тверда і узгоджена позиція міжнародних партнерів України.

Гройсман наголосив, що для цього також необхідна тверда та злагоджена позиція міжнародних партнерів України.

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“Потрібно ввійти на цю територію. Тому ми тут розраховуємо на послідовну і тверду позицію наших міжнародних партнерів, оскільки дуже багато залежить від спільної позиції. Треба зайти на ту територію, дослідити кожен сантиметр, щоб для всього світу надати відповідні висновки, які є очевидними”, - сказав віце-прем'єр.

Гройсман також наголосив, що зараз продовжується військова агресія Росії щодо України. Він висловив переконання, що потрібно докласти зусилля світової спільноти, “щоб зброя через кордон з Росії до України не потрапляла, не потрапляли озброєні бойовики”. “Тоді не потрібно буде захищати цю територію. Я думаю, що це найголовніше: об'єднання зусиль всього цивілізованого світу, щоб припинити агресію по відношенню до України і тим самим розблокувати цю територію”, - підкреслив голова держкомісії.

Він зазначив, що до Харкова, за попередньою інформацією, прибули 282 тіла, 87 решток тіл, які належать 16 особам. При цьому він наголосив, що точну кількість тіл можна буде назвати тільки після того, як їх оглянуть експерти.

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Гройсман також зазначив, що зараз у Харкові працюють 90 іноземних експертів, вітчизняні спеціалісти та близько 30 дипломатів. Він підкреслив, що робота міжнародної комісії розпочалася.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. На борту збитого «Боїнгу» було 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії, включаючи 15 членів екіпажу і двох немовлят; 27 громадян Австралії і 12 індонезійців, в числі яких було немовля; 10 громадян Великої Британії, включаючи одного громадянина з подвійним громадянством (Великої Британії і Південно-Африканської Республіки); також було 4 німців, 4 бельгійців, 3 філіппінців, 1 канадець і 1 новозеландець.

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Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих. Бойовики перешкоджали доступу до місця аварії.

22 липня поїзд з тілами загиблих внаслідок трагедії прибув з Тореза Донецької області в Харків і зараз перебуває на території “Заводу імені Малишева”. Далі тіла планується доставити в Голландію для проведення процедури упізнання.