У Дніпропетровську ідентифіковано тіла загиблих десантників у збитому 14 червня бойовиками Іл-76

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник дніпропетровського Бюро судово-медичної експертизи Валерій Войченко повідомив сьогодні журналістам.

«19 червня до нас для проведення судово-медичних експертиз поступили загиблі в авіакатастрофі Іл-76. Після цього було призначено низку судово-медичних експертиз, зокрема, молекулярно-генетичних. Для порівняння генотипів із рідними загиблих було відібрано зразки крові в близьких родичів: мати, батько, дитина», - сказав Войченко.Читайте такожГПУ взялася за посадовців Міноборони і штабу АТО через збитий Іл-76 у Луганську

Він додав, що на сьогоднішній день усі експертизи завершено, опізнання проведено.

«Генотипи всіх виділено й спорідненість співпадає. Я думаю, в четвер, п'ятницю, суботу будуть видані всі тіла для поховання. Відразу родичі отримають усі необхідні для цього документи», - зазначив Войченко.

Поховання загиблих військовослужбовців пройде за рахунок місцевих органів влади і волонтерів.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня вночі при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом із російського зенітно-ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім дев'яти членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».