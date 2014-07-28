Яценюк обіцяє позбавити нардепів та урядовців всіх надбавок до окладів
15:40, 28 липня 2014Політика
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк з метою скорочення видатків держбюджету обіцяє позбавити народних депутатів і членів уряду всіх надбавок до окладів.
Яценюк обіцяє позбавити нардепів надбавок / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про Яценюк заявив під час брифінгу.
"Щодо того, як уряд прийняв рішення збалансувати бюджет, звідки беруться доходи і які витрати зменшуються, можете назвати це рішення популістичним, але я його вважаю правильним: народні депутати України і члени Кабінету міністрів - всі будуть сидіти на "голому окладі", - сказав він.
Прем’єр уточнив, що такі заходи дозволять зменшити на 400 млн грн витрати з держбюджету на зарплати чиновникам органів виконавчої влади.
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«Це мінус 400 млн грн по центральним органам виконавчої влади», - сказав він.
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