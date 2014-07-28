Україна має захищатися від ксенофобії у російських книжках - віце-прем'єр

Про це заявив віце-прем’єр-міністр Олександр Сич на брифінгу «Українська книга в умовах інформаційної війни», повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України.

Сич підкреслив, що Україні критично важливо вибудовувати гуманітарну політику в такий спосіб, аби суспільні цінності не роз’єднували, а об’єднували громадян. «Якщо навчитися світоглядно запобігати війні, її не доведеться вигравати ціною страждань, смертей і збитків», - зазначив він.

Читайте також«1+1 медіа» запропонувала критерії зняття з ефіру російських серіалівПри цьому віце-прем’єр-міністр серед важливих інструментів консолідації громадської думки назвав політику сприяння розвитку вітчизняного книговидання і книгорозповсюдження, а також відновлення діяльності відповідної Міжвідомчої комісії при Кабінеті міністрів. «Нам вдалося перейти від активного діалогу з громадою в цій царині до вироблення ефективних механізмів співпраці в прийнятті державних рішень. Зокрема, в сфері невідкладного захисту українського книжкового ринку від надмірного імпорту, систематизації податкових пільг, популяризації читання й унормування проблем у сфері книговидання», - повідомив урядовець.

Сич відзначив, що у зв'язку з рішенням уряду про введення секторальних санкцій стосовно продукції, виробленої в Росії, комісією запропоновано впровадити відповідні санкції і щодо книг російського виробництва. «Я далекий від того, аби стверджувати, що вся російська книга погана. Водночас, ми просто зобов’язані захистити українського споживача від ксенофобського видавничого продукту, спрямованого на дестабілізацію ситуації у країні», - наголосив віце-премєр-міністр.

Нагадаємо, російське видавництво "Эксмо" цього року випустило серію "фантастичних бойовиків", де пропагується ненависть до українців.