Терористи залишать місце падіння Боїнга-777, коли сили АТО увійдуть в Красний Луч - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ця територія (місце падіння Боїнга-777) не є стратегічно важливим об’єктом, як наприклад Савур-могила, висота з якої вівся вогонь. Проте це низина і бойовикам немає сенсу тут довго залишатися. Як тільки наші війська через Дебальцеве вийдуть на Красний Луч, в цьому районі терористам немає сенсу знаходитись. Вони відступлять на Антрацит», - зазначив він.

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«Коли вони відступлять ми одразу займемо цю територію і зробимо усе можливе, щоб міжнародні експерти спокійно провести свої експертизи і пошуки необхідних матеріалів, щоб з’ясувати причини падіння літака», - запевнив Лисенко.