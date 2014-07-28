У Луганську бойовики запустили патронний завод, після чого армія його розбомбила - ГІ «Права справа»

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається, а такожукраїнські військові.

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За його словами, терористам самопроголошеної «Луганської народної республіки» з допомогою привезених на завод російських фахівців з Барнаула і доставлених необхідних комплектуючих, вдалося запустити виробництво на патронному заводі, була виготовлена перша пробна партія боєприпасів. «Однак сьогодні українськими військовими був проведений ракетно-бомбовий удар по даному підприємству», - повідомив Снєгірьов.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську бойовики мали намір 14 липня запустити виробництво на патронному заводі.