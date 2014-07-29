Двоє військовослужбовців Дніпропетровського гарнізону обвинувачуються у дезертирстві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.

Встановлено, що військовослужбовці дезертирували на територію Донецької області з метою взяти участь у бойових діях на стороні бойовиків, йдеться в повідомленні.

Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою осіб) і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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Наразі кримінальне провадження спрямовано до суду, поінформували в прокуратурі.