Двоє військовослужбовців Дніпропетровського гарнізону обвинувачуються у дезертирстві
15:25, 29 липня 2014Політика
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До суду направлено кримінальне провадження стосовно двох військовослужбовців однієї з військових частин Дніпропетровського гарнізону за дезертирство.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.
Встановлено, що військовослужбовці дезертирували на територію Донецької області з метою взяти участь у бойових діях на стороні бойовиків, йдеться в повідомленні.
Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 408 КК України (дезертирство із зброєю або за попередньою змовою групою осіб) і передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.
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Наразі кримінальне провадження спрямовано до суду, поінформували в прокуратурі.
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