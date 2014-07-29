СБУ затримала самопроголошеного "мера" Миколаєва

Його підозрюють у закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та порушенні громадського порядку.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що Ніконов – ніде не працюючий мешканець обласного центру, разом із спільниками наприкінці лютого ц.р. організував публічні заходи, спрямованих на порушення територіальної цілісності держави та дестабілізацію ситуації в регіоні.

На початку березня Ніконов провів у Миколаєві біля Меморіалу слави Героям-Ольшанцям незаконні вибори Миколаївського міського голови, під час яких проголосив себе так званим «народним мером».

Крім цього, він організував на тому ж місці бутафорський «референдум» щодо створення т. зв. «федерального округу» на півдні України та його виходу зі складу держави.

Ніконов неодноразово влаштовував пікети біля військових частин, підбурюючи військовослужбовців відмовлятися від виконання службових обов’язків та підтримувати терористів.

Зловмисник особисто поширював серед місцевого населення друковані матеріали антиукраїнського змісту.

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29 липня ц. р. судом винесено ухвалу щодо обрання затриманому запобіжного заходу - тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня було затримано мера Стаханова. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність України.