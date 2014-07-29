З полону бойовиків було звільнено 17 заручників – Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко розповів під час зустрічі з матерями та жінками військових, які перебували у полоні бойовиків в м.Горлівка.

Повідомляючи жінкам щасливу новину, Президент зауважив: «Ми боремося за те, щоб були звільнені всі українці, які перебувають в заручниках у бандитів та терористів. Попри те що до хлопців застосовують ці нелюди тортури, наші військові мають дуже міцний дух і з честю витримують випробування».

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Президент повідомив, що операція з визволення заручників була на його особистому контролі та мала гриф «таємно», адже будь-яка зайва інформація могла б зашкодити звільненню полонених. Саме тому, жінкам та матерям повідомили про долю їх близьких лише після остаточного завершення всіх дій зі звільнення українських військових.

«Я вам обіцяв 24 години на добу цим займатися. І незважаючи на те, що зараз дуже важка ситуація, життя і здоров’я кожного українського громадянина для мене є пріоритетом», - заявив Глава держави.

«Україна пишається мужністю, з якою ви трималися. А ви можете пишатися близькими, тим, як вони вірили в ваше повернення і боролися за вас», - сказав Глава держави звертаючись до звільнених українських військових.

Президент повідомив, що на сьогодні в полоні у бойовиків перебувало168 заручників. «Відтепер їх чисельність зменшилася на 17», - констатував Президент.

Петро Порошенко повідомив, що звернувся до Президента Білорусі Олександра Лукашенко з проханням сприяти проведенню у Мінську 31 липня засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за участі другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії Михайла Зурабова та представника ОБСЄ.

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За словами Президента, пропонується винести на обговорення контактної групи 2 питання – про звільнення всіх заручників, які залишаються у бойовиків, та про забезпечення допуску міжнародних експертів на місце падіння літака «Малайзійських авіаліній».

Петро Порошенко наголосив, що в питанні заручників треба діяти швидко, адже серед них є поранені, які потребують медичної допомоги.

Говорячи про ситуацію з Горлівкою, Петро Порошенко зазначив, що зараз населений пункт блокований силами українських військовослужбовців, окрім шляху, який з’єднує його з Донецьком.

Він наголосив, що українські солдати під час звільнення населених пунктів «роблять все для того, щоб уникнути жертв серед мирного населення, захистити солдатів, запобігти руйнування інфраструктури».

«Ми не застосовуємо артилерію і авіацію проти житлових масивів, жилого сектору. І в цій ситуації ми задіємо інші методи – диверсійної, розвідувальної роботи, щоб вичавити бойовиків з міста», - підкреслив Президент.