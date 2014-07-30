Луганськ продовжують обстрілювати: за добу загинула одна людина, десятеро поранені
Через бойові дії системи життєзабезпечення функціонують з перебоями.
У Луганську внаслідок обстрілів за останню добу загинула одна людина, поранені десятеро.
Про це повідомляється на сайті Луганської міської ради.
"У результаті постійних обстрілів міста загинув 1 мирний житель, отримали поранення 10 мирних луганчан. За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 91 виїзд", - йдеться в повідомленні.
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Через бойові дії системи життєзабезпечення функціонують з перебоями. За останню добу від електропостачання були відключені понад 50 тис. абонентів у всіх районах Луганська. Дещо кращим є становище з газо- та водопостачанням – цих послуг не мали 9 тис. луганчан.
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"Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі, але через обстріли не можуть вчасно прибути до всіх місць пошкоджень", - інформує прес-служба Луганської міськради.