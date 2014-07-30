У СБУ радять українцям готуватися жити в умовах постійної терористичної загрози

У Службі безпеки України рекомендують українцям готуватися жити в умовах постійної терористичної загрози.

Про це заявив заступник голови СБУ Віктор Ягунов в ефірі 5 каналу, передає "Новое время страны".

"Служба безпеки довела, що у диверсійних групах, захоплених в Дніпропетровську, Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові і навіть у Києві, були особи, які підозрювалися у причетності до злочинів на території Донецької і Луганської областей, були за завданням спрямовані в інші регіони України. Найбільше їх цікавлять регіони, які межують з Донецькою і Луганською областю. Це Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя. Це досить небезпечна ситуація, на жаль, у нашому суспільстві потрібно готуватися жити в таких умовах, в яких вона зараз знаходиться. Тобто стежити за оточенням, стежити за тим, де вони знаходяться", - заявив Ягунов.

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Так, 28 липня СБУ затримала диверсійні групи в Тернопільській, Харківській, Одеській областях. У Тернопільській області заарештували вербувальників бойовиків для "ДНР" і "ЛНР".