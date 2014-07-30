На Луганщині бойовики облаштовують вогневі позиції на території заводів та фабрик - РНБО

У Луганській області терористи облаштовують вогневі позиції на території промислових об’єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Терористи продовжують облаштовувати свої вогневі позиції на цивільних об’єктах», - зазначив він.

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«У Суходольську Луганської області для здійснення обстрілів у напрямку Лутугине на території місцевої збагачувальної фабрики встановлено установки «Град», - сказав Лисенко.

Також, за його словами, у Брянці Луганської області на території заводу бурового обладнання бойовики встановили дві установки «Град».

Крім того, у Ровеньках Луганської області на території автобази (квартал Гагаріна, 19) розгорнуто артилерійську батарею у складі близько 10-ти гармат великого калібру. В’їзд до автобази охороняється 4-ма БМД, зазначив Лисенко.