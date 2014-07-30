В АП готують юридичний пакет для повернення Криму

"Офіційна позиція України: Крим був, є і буде українським. Можливо, це потребуватиме часу, але ми зараз працюємо над юридичною пакетом, який зробить можливим таке рішення в майбутньому", - підкреслив він.

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За його словами, нормалізація відносин Росії з Україною і з країнами Європейского союзу неможлива без повернення Криму. "Ми не збираємося відсувати цю проблему на задній план, вона також знайшла адекватну відповідь у списку санкцій, який введений і Євросоюзом, і США, і ми вважаємо, що кримське питання є на порядку денному", - підкреслив Валерій Чалий.

Як повідомляв УНІАН, РФ в березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим. Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції щодо осіб у Росії, причетних до цих незаконних дій. Також Україна звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом до Росії через анексію Криму.