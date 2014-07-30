Чехія жалкує, що катастрофа «Боїнга» не зупинила Москву, але вважає введені санкції достатніми

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві глави чеського уряду Богуслава Соботки, текстом якої володіє УНІАН.

"Я вважаю, що подальші каральні заходи більше не потрібні (...) Ні для Європейського Союзу, ні для Росії не є корисним втягуватися в довготривалу торгову війну та поява політичної залізної завіси на східному кордоні України", - відзначив він.

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Соботка назвав "добрим" для Чехії те, що європейські санкції не мають "загального економічного характеру", а направлені проти "обмеженої кількості сфер".

Він також сказав, що нові санкції, котрі мають бути введені в дію на цьому тижні, не вплинуть на чеську економіку, оскільки чехи концентруються на поставках цивільних, а не військових продуктів до Росії.

Водночас глава уряду висловив жаль, що Росія після катастрофи малайзійського «Боїнга», яка забрала життя майже 300 людей, не перестала підтримувати проросійських бойовиків на Донбасі.

«Навіть після цієї трагічної події, котра привела до великої кількості невинних жертв серед цивільного населення, не видно готовності російської сторони вести переговори для зменшення напруги в Україні», - відзначив Соботка.

Як повідомляв УНІАН, Росія після анексії Криму продовжує військову агресію проти України.

29 липня Євросоюз оголосив перші економічні санкції проти низки секторів російської економіки, серед яких банківська, енергетична та збройна галузі.