Можливість зміни Конституції на референдумі призведе до диктатури Президента

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Ірина БЕРЕЖНА вважає, що пропозиція членів блоку “Наша Україна – Народна самооборона” щодо можливості зміни Конституції на всеукраїнському референдумі може призвести до узурпації влади Президентом.

Про це вона заявила сьогодні в коментарі УНІАН щодо зареєстрованого членом фракції НУ-НС Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ законопроекту “Про всеукраїнський референдум”.

І.БЕРЕЖНА наголосила, що правова система України будується за принципом розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову, які взаємно контролюють одна одну. При цьому, за її словами, ухвалення того законопроекту, який зареєстрований у ВР, призведе до руйнування цієї системи. “Прийняття законопроекту пана КЛЮЧКОВСЬКОГО фактично призводить до руйнування цього розподілу та контролю, і, відповідно, до узурпації влади Президентом”, - сказала вона. І.БЕРЕЖНА наголосила, що якщо іти за цією логікою, то виявиться не потрібен ні парламент, ні уряд, рішення якого, за логікою Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, також можуть виноситися на референдум.

„Пан КЛЮЧКОВСЬКИЙ міг би не ускладнювати і без того досить складну юридичну систему України”, - сказала народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України 1 лютого було зареєстровано проект Закону “Про всеукраїнський референдум”, внесений народним депутатом Юрієм КЛЮЧКОВСЬКИМ (фракція “Наша Україна - Народна самооборона”).

Законопроектом передбачено, що обов’язковим є всеукраїнський референдум щодо питання про зміну території України, прийняття Конституції України або її нової редакції, внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, а референдум з інших питань є факультативним.

Конституційний референдум проводиться щодо прийняття Конституції або внесення змін до чинної Конституції; ратифікаційний референдум проводиться щодо прийняття народом закону про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору України про зміну території України, а також іншого міжнародного договору; законодавчий референдум проводиться щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону. Згідно із законопроектом, референдуми є остаточними, і рішення, прийняті такими референдумами, не потребують подальшого підтвердження.

Загальний референдум проводиться щодо питань, які не містять конкретно сформульованої пропозиції, і він може зобов’язальним або консультативним.

Рішення зобов’язального референдуму обов’язкове до розгляду Верховною Радою України, а підсумки консультативного референдуму беруться до уваги органами державної влади України при прийнятті відповідних рішень.

Право ініціювати призначення всеукраїнського референдуму належить Президенту України, Верховній Раді України та українському народу.

Конституційний референдум щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України призначається Президентом за ініціативою Верховної Ради України.

У законопроекті є розділ щодо ініціювання та призначення конституційного референдуму. Президент може ініціювати призначення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції (нової редакції Конституції) шляхом надання відповідного проекту для загального публічного обговорення протягом не менш як трьох місяців.

Верховна Рада може ініціювати призначення всеукраїнського референдуму щодо прийняття Конституції (нової редакції Конституції) шляхом схвалення відповідного проекту не менш як двома третинами від конституційного складу.

Схвалений проект Конституції (нової редакції Конституції) надається Президенту України для призначення всеукраїнського референдуму.

Верховна Рада ініціює призначення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до розділів І, ІІ, ХІІІ Конституції України шляхом прийняття відповідно до статті 156 Конституції законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції.

Прийнятий проект закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції надається Президенту України для призначення всеукраїнського референдуму. Президент призначає всеукраїнський конституційний референдум, видаючи відповідний указ.