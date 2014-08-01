За два дні потяг з речами загиблих пасажирів Боїнга мають передати Україні - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України, голова Держкомісії з розслідування причин катастрофи Boeing 777 «Малайзійських авіаліній» Володимир Гройсман сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами з самого початку розслідування катастрофи і на сьогодні Україна не отримала потяг з речами загиблих у катастрофі «Боїнга».

«Контактна група, яка вчора завершила чергове своє засідання, досягнула домовленості про те, що протягом двох днів цей потяг і ці вагони будуть повернуті», - зазначив Гройсман.

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Довідка УНІАН. 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Літак упав в районі міста Шахтарськ Донецької області в зоні, що контролюється бойовиками. На місці аварії було знайдено 282 тіла і 87 фрагментів, які належать 16 тілам загиблих.

Тіла вже перевезли до Нідерландів для проведення упізнання та експертиз.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.

25 липня стало відомо, що у місті Торез Донецької області терористи утримують резервний потяг з речами загиблих пасажирів малайзійського літака.