Луценко: До третини задіяних в АТО силовиків - вихідці зі сходу України

Про це сказав радник Президента, лідер «Третьої Української Республіки» Юрій Луценко, виступаючи з лекцією на фестивалі «Бандерштат» у Луцьку.

Тому, за його словами, «міфи про те, що в зоні АТО беруть участь тільки молодь і тільки з певних регіонів є неправдивими».

«Головна сила АТО нині - це повітрянодесантні війська, у яких сьогодні свято, і там справді служать контрактники у віці 22-25 років. В артилерії інший контингент – середній вік там 30-45 років. В інших частинах середній вік військових в середньому перевищує 30 років. І правдою є також те, що у складі всіх частин - військових, Національної гвардії, добровольчих загонів до третини особового складу становлять вихідці зі сходу України», - зазначив він.

Політик визнає, що мобілізаційна робота у сучасних мовах не повною мірою відповідає вимогам сучасного моменту. Зокрема, уточнення наявного мобілізаційного резерву у зв’язку зі збільшенням мобілізаційного віку багато хто помилково сприймає як тотальну мобілізацію.

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«Хочу нагадати, що з 1995 року було скасовано військово-облікові столи при кожній сільській раді. Крім того, у зв’язку з підвищенням віку тих, хто підлягає мобілізації до 60 років, зараз на місцях відбувається процес уточнення військової спеціальності кожного військовозобов’язаного, який давно випав із поля зору військового комісаріату. Тому запрошення у військкомат певна частина громадян сприймає як суцільну мобілізацію. Насправді, зараз призову підлягають лише особи певних військових спеціальностей», - зауважив Луценко.

Він не виключив, що на місцях воєнкоми можуть спробувати організувати корупційний бізнес на призові до військових спецпідрозділів.

«Не виключаю, що воєнком, якому доведуть план призову 20 військових визначених спеціальностей, розішле триста повісток, а «решту» намагатиметься покласти собі в кишеню. Тому після поїздки в зону АТО в окопах народилася пропозиція, яку я вже довів до відома президента: воєнком має особисто очолювати набраний ним підрозділ, а його місце має посісти поранений у боях офіцер», - наголосив Луценко.

Пояснюючи, яку особисту участь у забезпеченні армії бере він та його родина, політик зауважив, що робить усе можливе.

«Моя дружина передала річну депутатську зарплату на ремонт бронетехніки та закупівлю медикаментів. Мій старший син хоче воювати і він піде воювати, бо він так хоче і хоче себе поважати», - сказав політик.