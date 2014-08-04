Українські активісти заявляють, що в ЄС є чимало росіян, які виступають проти Путіна

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні на прес-конференції у Варшаві повідомила учасниця акції Уляна Перескоцька з "Медіа-сотні".

"На кожній нашій демонстрації були росіяни, які виступали проти Путіна та говорили, що вони нас підтримують", - сказала вона.

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За словами активістки, більшість жителів Євросоюзу, які були свідками організованої українцями акції, "більше позитивно, ніж негативно" ставились до них. Проте вона зауважила, що було багато байдужих людей, зокрема в Німеччині та Франції.

Представник телеканалу «Спільнобачення» Володимир Карагяур, який також брав участь в акції, зазначив, що реакція людей дуже залежала від того, наскільки об'єктивно висвітлювали події в Україні європейські засоби масової інформації. За його словами, до катастрофи малайзійського авіалайнера у Донецькій області більшість громадян країн ЄС взагалі не цікавили події в Україні.

Як заявив активіст київського Автомайдану Кирилл Марлінський, учасники акції намагалися донести до європейців думку, що в Україні насправді відбувається не громадянська війна, як це подають російські ЗМІ, а має місце пряма агресія РФ. За його словами, під час зустрічей з місцевими жителями активісти намагалися відповісти на запитання про події в Україні та представити українську точку зору на те, що насправді відбувається.

Одна з активісткок Юлія повідомила УНІАН, що за час акції, у рамках якої її учасники відвідали Польщу, Німеччину, Нідерланди, Італію, Австрію та Бельгію, конфліктна ситуація виникла лише у Відні. За її словами, двоє росіянок намагалися перекричати українців і заявляли, що все, що ті говорять, - це неправда. "Як нам сказали, вони так постійно реагують на всі подібні українські демонстрації", - сказала співрозмовниця агентства і додала, що росіянкам не вдалося зірвати акцію українців.

У рамках акції її учасники трьома автомобілями подолали майже 5 тис. км та відвідали, зокрема Люблін, Краків, Варшаву, Відень, Париж, Амстердам, Брюссель та Берлін.

Активіст Автомайдану Ілля Дашивець додав, що учасники акції вирушили в європейське турне після того, як організовували акції проти російської пропаганди на сході України. "Спочатку ми займалися сходом, центрами біженців і логістичними поставками, їздили в Донецьк, у Луганськ, і тільки потім ми поїхали сюди, бо це теж потрібно", - сказав він. За словами Дашивця, за останніми даними, за діяльністю Автомайдану стежать близько 80 тис. осіб, 40 тис. з яких – у Twitter, 10 тис. – у Facebook.