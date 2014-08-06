Міжнародні експерти продовжують знаходити на місці катастрофи "Боїнга" речі загиблих

Про це йдеться в заяві керівника нідерландських експертів, котрі працюють в Україні, Пітера Яапа-Аалберсберга, переданій УНІАН.

"Виглядає на те, що місцеве населення та влада знайшли багато тіл жертв катастрофи самостійно після катастрофи рейсу MH17. Це може пояснити, чому експерти до сих пір знаходять, головним чином, особисті речі",- написав він.

За його даними, вчора експерти досліджували територію біля поселення Розсипне, де вдалося знайти "невелику" кількість особистих речей та жодних останків жертв катастрофи.

Аалберсберг зазначив, що за 5 днів, які працюють на місці міжнародні експерти, ситуація продовжує залишатися не до кінця стабільною. Він зауважив, що вчора також доводилося припиняти пошукові роботи для консультацій з ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ Австралії заявляла, що на місці катастрофи "Малайзійського літака" можуть бути останки ще близько 80 жертв цієї трагедії.

Читайте такожЕксперти виявили на місці катастрофи Boeing нові останки Цим літаком, котрий, за попередніми даними, був збитий проросійськими бойовиками, подорожувало майже 300 людей, в тому числі, 85 дітей.

Читайте також110 міжнародних експертів прибули на місце катастрофи "Боїнга-777" - ОБСЄ Літак з останками жертв цієї трагедії, котрі знайшли міжнародні експерти, був відправлений у Нідерланди 4 серпня. Експерти не уточнювали, скільки тіл їм вдалося знайти.