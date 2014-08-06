Amnesty International стурбована діями Ляшка на сході
Правозахисна організація Amnesty International стурбована діями депутата Олега Ляшка на сході країни.
Відповідну заяву опубліковано на сайті правозахисної організації, передає LB.ua.
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Правозахисники вказують на те, що депутат їздить по Донбасу в компанії озброєних бійців і з допомогою "камери записує свої подвиги". Також підкреслюється, що Олег Ляшко з озброєною охороною без дозволу входить в приватні і громадські приміщення, а потім, "ображаючи їх словесно і фізично", викрадає людей або примушує виконувати свої вказівки.
"Олег Ляшко має бути законодавцем, але він узяв закон в свої руки", - йдеться в заяві Amnesty International.
В Amnesty International звернули увагу на відеоролики, опубліковані Олегом Ляшком на його каналі на YouTube. Так, депутат виклав у мережу відео "бесіди" бійців спецбатальйону "Азов" з мером Стаханова Юрієм Борисовим, якого підозрюють у співпраці з сепаратистами; відео"арешту" Арсена Клінчаєва - депутата Луганської облради і одного з організаторів захоплення проросійськими активістами Луганської обласної державної адміністрації та інші ролики.
В Amnesty International розцінили дії Олега Ляшка і його збройних соратників як порушення міжнародних правових норм.