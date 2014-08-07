Сотник Майдану: З центру Києва пішли всі свідомі люди, які зараз у Нацгвардії та батальйонах

Сотник Майдану Володимир Парасюк вважає, що вже настав час навести порядок у центрі Києва, але влада має вирішити цю проблему виключно мирним шляхом.

Про це Парасюк сказав у коментарі УНІАН з приводу сьогоднішніх подій на Майдані, коли комунальні служби намагалися звільнити центральні вулиці столиці від барикад та наметів, проте зустріли сильний спротив так званих «майданівців».

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«Я не знаю ціль перебування людей на Майдані. Якщо вони вважають, що вони контролюють владу, то можу чітко заявити, що вони помиляються. Це не є контроль влади», - сказав Парасюк.

За словами активіста, він пішов з Майдану, «як тільки були перші ознаки того всього, що відбувалось у країні – сепаратизму». «Я пішов з цього Майдану, і зі мною пішли всі свідомі люди, які зараз і в Нацгвардії, і в інших різних батальйонах…», - сказав він.

«Для мене Майдан завжди залишається чистим і світлим. Але я вже давно просто туди не захожу, на цей Майдан, щоб серце не боліло. Оці події, які відбуваються у мирному Києві, що тут знов щось горить, палає, це неприємно. Ми все ж таки цивілізовані люди. Ми бандитську владу вигнали, треба знаходити далі якісь компроміси, говорити. Ми вийшли на таку пряму, що є вже просвіт миру і побудови держави… Як би це боляче не звучало, але пора у центрі наводити порядок», - переконаний Парасюк.

За його словами, існують дуже багато інших законних і цивілізованих методів для того, щоб контролювати владу.

Водночас Парасюк підкреслив, що ті люди, які зараз перебувають у наметах на Майдані, що б про них не говорили, але вони є громадянами України і з ними треба рахуватися.

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«Якщо ви взяли на себе відповідальність влади, то, будь ласка, це є громадяни України, якими б вони не були. Йдіть, спілкуйтеся, знаходьте компроміс. Якщо ви назвали себе слугами народу, вирішуйте проблеми. Це є проблема внутрішньодержавна. Йдіть, вирішуйте. Головне це все робити мирним способом», - наголосив Парасюк.