Міністр юстиції про барикади на Майдані: будь-яка нестабільність в центрі Києва йде на руку Росії
15:10, 07 серпня 2014Політика
0 0
Петренко вважає, що люди, які залишилися на Майдані, неодноразово порушували закон.
Міністр юстиції вважає законними дії влади щодо демонтажу барикад
і наметів на Майдані / Фото УНІАН
Міністр юстиції Павло Петренко вважає законними дії влади з демонтажу барикад і наметів на Майдані Незалежності у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Кабінеті міністрів.
Читайте такожМешканці Майдану підпалили шини, аби завадити комунальникам розібрати намети (онлайн-трансляція)
"Що стосується того, чи має місцева влада право розбирати намети, я думаю, що при такій ситуації, яка зараз склалась, місцева влада має таке право. Будь-яка нестабільність у центрі Києва йде на руку Росії", - сказав міністр юстиції.
На переконання Петренка, люди, які залишились на Майдані, неодноразово порушували закон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter