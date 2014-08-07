Міністр юстиції про барикади на Майдані: будь-яка нестабільність в центрі Києва йде на руку Росії

Міністр юстиції Павло Петренко вважає законними дії влади з демонтажу барикад і наметів на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Кабінеті міністрів.

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"Що стосується того, чи має місцева влада право розбирати намети, я думаю, що при такій ситуації, яка зараз склалась, місцева влада має таке право. Будь-яка нестабільність у центрі Києва йде на руку Росії", - сказав міністр юстиції.

На переконання Петренка, люди, які залишились на Майдані, неодноразово порушували закон.