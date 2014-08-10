З РФ не припиняється постачання бойовиків та зброї - штаб АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

"Продовжуються обстріли підрозділів сил АТО з території Росії. Основні зусилля бойовиків зосередженні на недопущенні подальшого просування сил АТО в глиб території Донецької і Луганської областей. Терористи добре розуміють, що це неминуче приведе до остаточної ізоляції їх угруповань від постачань", - зазначили в АТО.

Бойовики продовжують здійснювати заходи для утримання під своїм контролем міста Донецьк, Горлівка, Ясинувата, Шахтарськ, Єнакієве.

"Помічена активна діяльність професійно підготовлених терористичних диверсійно -розвідувальних груп. Бандити продовжують незаконні захоплення важливих об’єктів інфраструктури Донбасу. Нищать обладнання, яке забезпечує мирних людей газом, водою, електроенергією. Особливо дістається автомобільним та залізничним шляхам, які терористи посилено мінують", - йдеться в повідомленні.

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Зі свого боку сили підрозділів АТО зосереджені на проведенні дій стосовно ізоляції кризового району.

"Воїни механізованої бригади та батальйону територіальної оборони здійснюють рейди, які дозволяють якщо не припинити, то принаймні знизити постачання ресурсів терористам, що окопались в Донецьку та Горлівці", - зазначити у прес-центрі.

Також відбуваються заходи з вдосконалення системи вогню та інженерного обладнання блокпостів.

Окрім того батальйоном "Золоті ворота" розпочалася зачистка населеного пункту Красний Яр.