Бойовики намагаються виторгувати собі життя за інформацію про позиції терористів - РНБО
Бойовики дзвонять і пропонують в обмін на збереження життя інформацію про розміщення штабів, техніки і позицій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
«Дуже багато з них (бойовиків - УНІАН) вже телефонують і пропонують свої умови за збереження життя. Вони пропонують інформацію про розміщення штабів бойовиків, розміщення бойової техніки, позицій та інше», - сказав він.
«Усі, хто був причетний до якихось злочинів, але пішов назустріч і хоче пом’якшити провину, ми йдемо на це й обов’язково це враховується», - запевнив Лисенко.
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«Їм буде надана можливість відповісти перед законом. Це набагато краще, ніж просто загинути на цій території», - сказав він.