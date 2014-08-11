Бойовики намагаються виторгувати собі життя за інформацію про позиції терористів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Дуже багато з них (бойовиків - УНІАН) вже телефонують і пропонують свої умови за збереження життя. Вони пропонують інформацію про розміщення штабів бойовиків, розміщення бойової техніки, позицій та інше», - сказав він.

«Усі, хто був причетний до якихось злочинів, але пішов назустріч і хоче пом’якшити провину, ми йдемо на це й обов’язково це враховується», - запевнив Лисенко.

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«Їм буде надана можливість відповісти перед законом. Це набагато краще, ніж просто загинути на цій території», - сказав він.