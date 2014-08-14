РФ продовжує вести розвідку: вночі авіація 6 разів порушила повітряний простір України

За добу російська військова авіація шість разів порушила повітряний простір України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу В Києві.

«Протягом доби фіксувалися випадки порушення повітряного простору України авіацією ЗС РФ», - зазначив він.

Читайте такожВночі "миротворці" намагалися прорватися в Україну - Чалий

«Об 11.40 13 серпня прикордонний наряд, що ніс службу в пункті пропуску «Мілове» (Луганська область) виявив заліт на територію України та зворотно 2 вертольотів Мі-24», - заявив Лисенко. Крім того, речник РНБО повідомив, що «фіксуються факти використання БПЛА для ведення повітряної розвідки: о 21.20 в Донецькій області прикордонний наряд виявив політ 1 БПЛА, який порушив повітряний простір на напрямку населеного пункту Ялта на висоті до 1500 м; о 22.05 прикордонники Маріупольського загону морської охорони на напрямку населених пунктів Ялта та Сєдове зафіксували проліт БПЛА на висоті 2 км вздовж берегової лінії.

Також Лисенко додав, що «о 22.05 прикордонним нарядом на Херсонщині виявлено БПЛА, який порушив адміністративний кордон з АР Крим. По літальному апарату застосовано автоматичну зброю; військовослужбовцями батальйону територіальної оборони ЗС України в районі населеного пункту Шевченко (ділянка відділу «Бердянськ») на висоті до 2 км виявлено 1 БПЛА, який рухався вздовж берегової смуги. Застосовано стрілецьку зброю».