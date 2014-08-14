У визволених населених пунктах на Донбасі знову виявили російську зброю

Військовослужбовцями Нацгвардії під час звільнення від терористів населених пунктів Гірське та Вуглегірськ було виявлене озброєння і боєприпаси, які мають російське походження та не стоять на озброєнні української армії.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, «надходить інформація про мінування диверсантами інфраструктурних об’єктів. Так, бойовиками заміновано ще один міст на трасі між селищами Нижня Кринка та Харцизьк Донецької області. У Київському районі Донецька російські найманці замінували електропідстанцію на території заводу «Точмаш».