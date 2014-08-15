Нацрада вимагає від одеського виробника TV-тюнерів вилучити із прошивки російські канали

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Одесі на прес-конференції повідомив голова Нацради Юрій Артеменко.

За його словами, сьогодні Нацрада надіслала відповідний лист виробникові тюнерів для мовлення у мережі IPTV, «який є резидентом Одеської області».

Читайте такожТелеканалу UBR оголошено попередження через пропаганду війни і заклики до сепаратизму«Він випускає тюнери, здається, під торговою маркою «Аура». Ми вимагаємо, щоб він протягом доби створив можливість вилучити із заводської прошивки ті телеканали, якими за умовчанням прошивається його продукція. Серед них є і російські канали, які заборонені», - сказав Артеменко.