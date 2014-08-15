ЗМІ: До Донецька з боку Макіївки увійшли 5 САУ "Гвоздика" (фото)
17:02, 15 серпня 2014Політика
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У мережі з'явилися фотографії важкої артилерії, яка зайшла до Донецька.
Фото очевидців / 62.ua
До Донецька з Макіївки увійшли 5 САУ «Гвоздика» в супроводі зенітки. Про це повідомляє сайт 62.ua.
Очевидці зробили фото, як до Донецька з боку Макіївки рухаються самохідні артилерійські установки.
Фото очевидців / 62.ua
У той же час, інше видання "Сегодня" зазначає, що військова техніка бойовиків - п'ять самохідних артилерійських установок "Гвоздика" і кілька машин супроводу - були помічені на проспекті Ілліча.
segodnya.ua
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