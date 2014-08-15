ЗМІ: До Донецька з боку Макіївки увійшли 5 САУ "Гвоздика" (фото)

До Донецька з Макіївки увійшли 5 САУ «Гвоздика» в супроводі зенітки. Про це повідомляє сайт 62.ua.

Очевидці зробили фото, як до Донецька з боку Макіївки рухаються самохідні артилерійські установки.



У той же час, інше видання "Сегодня" зазначає, що військова техніка бойовиків - п'ять самохідних артилерійських установок "Гвоздика" і кілька машин супроводу - були помічені на проспекті Ілліча.