У Берліні пройдуть переговори за участю України, Німеччини, Франції та РФ
18:52, 15 серпня 2014Політика
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17 серпня у Берліні відбудеться зустріч глав зовнішньополітичних відомств України, Німеччини, Франції та Росії.
Міністри зустрінуться в Берліні / wikipedia.org
Про це у Twitter повідомляє міністр іноземних справ України Павло Клімкін.
"Я в неділю у Берліні для зустрічі із Штайнмаєром, Фабіусом і Лавровим. Квадратний буде стіл чи круглий, але говорити треба", - написав Клімкін.
Я в неділю у Берліні для зустрічі із Штайнмаєром, Фабіусом і Лавровим. Квадратний буде стіл чи круглий, але говорити треба (1).
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 15, 2014
Він також додав, що принциповим є зупинення терористів у Донецьку й Луганську та звільнення викраденої військової льотчиці Надії Савченко та інших українських політв'язнів в Росії.
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"Потрібні мир і свобода", - підсумував міністр.
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