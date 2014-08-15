У Берліні пройдуть переговори за участю України, Німеччини, Франції та РФ

Про це у Twitter повідомляє міністр іноземних справ України Павло Клімкін.

"Я в неділю у Берліні для зустрічі із Штайнмаєром, Фабіусом і Лавровим. Квадратний буде стіл чи круглий, але говорити треба", - написав Клімкін.

Я в неділю у Берліні для зустрічі із Штайнмаєром, Фабіусом і Лавровим. Квадратний буде стіл чи круглий, але говорити треба (1). — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 15, 2014

Він також додав, що принциповим є зупинення терористів у Донецьку й Луганську та звільнення викраденої військової льотчиці Надії Савченко та інших українських політв'язнів в Росії.

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"Потрібні мир і свобода", - підсумував міністр.